Waarom het nog héél spannende play-offs worden: "Hun cijfers zijn slecht, daarmee geen kampioen"

KRC Genk verloor met 2-0 op bezoek bij Standard en zag zo Union SG en Antwerp naderen in de stand. Wie wordt kampioen?

Het worden nog pittige weken voor KRC Genk en zijn uitdagers. De kloof tussen de Limburgers en de eerste achtervolgers is fel verkleind.

Union SG volgt nu op twee punten, Antwerp op vijf punten. En binnen twee speeldagen gaan de punten nog eens gedeeld worden door twee ook met oog op de play-offs.

De kloof met nummer 4 - Gent - is momenteel zestien punten. Zelfs na halvering lijkt dat te veel om goed te maken op zes speeldagen.

Maar in voetbal kan alles. Genk blijft voorlopig leider, al is een 9 op 24 niet om over naar huis te schrijven. Integendeel.

9 op 24

En dus is het tegen Charleroi en Anderlecht alle hens aan dek, zoveel is duidelijk. Er moet opnieuw gewonnen worden.

"De cijfers van Genk zijn intussen gewoon slecht: 9 punten op 24, twee keer gewonnen in 8 wedstrijden, dat is geen gemiddelde om kampioen mee te worden", beseft ook Peter Vandenbempt bij Sporza.