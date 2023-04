Bryan Heynen geschorst tegen Anderlecht en komt met duidelijke taal over ref Laforge

Competitieleider KRC Genk ging met 2-0 onderuit bij Standard. Scheidsrechter Laforge was na de wedstrijd de gebeten hond.

De cijfers zijn in het voordeel van de leider als je de match tussen Standard en Genk bekijkt, enkel de score is dat niet. 55 procent balbezit hadden de mannen van Wouter Vrancken, 11 tegen 19 doelpogingen in het voordeel van de Limburgers ook.

Het Belang van Limburg zag de Genkenaars drie kwart van de wedstrijd domineren en controleren, alleen konden ze het zelf niet afmaken. De verklaring van de nederlaag is volgens de krant echter te zoeken in het grote blunderboek van Laforge.

Na de niet gegeven wissel waarna de openingsgoal viel, een fout die Laforge tijdens de rust al toegaf aan Wouter Vrancken en waarvoor hij zich verontschuldigde, blunderde de scheids ook in de gele kaart van Heynen.

Voor Heynen het vijfde gele karton van het seizoen, waardoor hij de topper tegen RSC Anderlecht mist. Heynen denkt er alvast het zijne van. “Foute beslissing”, klinkt het bij de Genkse kapitein. “Castro begaat de overtreding.”