Moet Antwerp zich zorgen maken? "Ajax moet hem liever vandaag dan morgen halen"

Antwerp FC verraste begin 2022 met de aanstelling van Marc Overmars als sportief directeur. Een jaar later kunnen we enkel vaststellen dat de keuze van Paul Gheysens een schot in de roos is. Ook Aad De Mos is een grote fan van de Nederlander.

“De grote man in het internationale voetbal”, aldus Aad De Mos met enige zin voor overdrijving in Het Laatste Nieuws. “Marc Overmars zette AFC Ajax samen met Erik ten Hag op de Europese voetbalkaart. En daarna vergaloppeerde hij zich. Hoe haalde hij het in zijn hoofd? Maar goed: Overmars is speciaal en iedereen verdient een tweede kans.” De Mos is dan ook van mening dat Ajax hem liever vandaag dan morgen terug naar de Johan Cruijff ArenA moet halen. “Ik ga het op z’n Hollands zeggen: Overmars staat met zijn twee poten in de klei. Hij ziet de wedstrijden van de eerste ploeg tot de jeugd, hij gaat naar trainingen kijken,... Hij is een kijker én een kenner. Fantastisch gezien van Antwerp om hem aan te trekken.”



