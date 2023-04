Terugkeer Tissoudali vergiftigd geschenk voor KAA Gent? René Vandereycken schat het in

Bij KAA Gent is Tarik Tissoudali na maanden van blessureleed opnieuw beschikbaar. Geen gemakkelijke opdracht voor Vanhaezebrouck om hem in te passen.

Tarik Tissoudali is terug van weggeweest. Richting de play-offs kan het niet anders dan dat hij een absolute meerwaarde is voor KAA Gent, zo oordeelt René Vandereycken. “Met wat die vorig jaar allemaal liet zien, wil je die toch in de basis hebben”, is de analist duidelijk in Het Nieuwsblad.

Vandereycken zou echter niet graag in de schoenen van trainer Hein Vanhaezebrouck staan om dat vraagstuk helemaal op te lossen, want iemand moet immers zijn plaats afstaan als je Tissoudali in het basiselftal wil droppen.

“Laat je Orban of Cuypers dan invallen? Zullen die tevreden zijn met die rol? Of laat je ze alle drie spelen? Iemand diep en twee erachter? Of Cuypers of Tissoudali wat meer vanop de flank? Maar wie haal je dan op een andere plaats van het veld uit het elftal als je ze alle drie laat spelen?”, concludeert Vandereycken.

Het wordt alvast een hele puzzel in de Ghelamco Arena om iedereen tevreden te houden de komende weken.