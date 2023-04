Anderlecht zesde wereldwijd (!) in deze statistiek waar ze trots op kunnen zijn

Het voetbalstatistiekenplatform CIES heeft een ranking opgemaakt van de clubs die de meeste speelminuten geven aan jeugdspelers onder 20 jaar over de laatste vijf jaar. En daarin staat Anderlecht zesde.

In de ranking waar enkel de top 10-competities in voorkomen staat Anderlecht zelfs eerste. Wereldwijd moeten ze enkel het Noorse Nordsjælland, het Slovaakse MŠK Žilina, het Bulgaarse Septemvri Sofian en twee Venezolaanse clubs (Mineros de Guayana and Deportivo La Guaira) laten voorgaan.

De laatste jaren steunt Anderlecht nog meer dan voorheen op zijn jeugdacademie. De laatste vijf jaar kwamen er maar liefst 24 spelers jonger dan 20 jaar in actie voor paars-wit.