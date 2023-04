'Club Brugge, KRC Genk en Antwerp vechten met elkaar om dezelfde topschutter'

Op de start van de zomermercato is het nog eventjes wachten, maar de ploegen uit de Jupiler Pro League zijn al druk op zoek naar de nodige versterking.

De Belgische clubs zijn allemaal op zoek naar dezelfde profielen. Investeringen richting de toekomst, waarop een meerwaarde geboekt kan worden. Club Brugge, KRC Genk en Antwerp mikken daarbij volgens TeamFootball op dezelfde spits.

Het gaat om Jean-Philippe Krasso, de 25-jarige aanvaller van Saint-Etienne. Hij trof dit seizoen in de Franse Ligue 2 al 15 keer raak en is daarmee co-leider in de topschutterstand van de tweede klasse.

Tijdens de wintermercato werd hij ook al in verband gebracht met een overstap naar RSC Anderlecht. Zijn contract in Frankrijk loopt af, waardoor hij voor Belgische ploegen een bijzonder interessant target is.

Als is er ook veel interesse uit het buitenland voor de Ivoriaanse international. Vooral vanuit de Bundesliga is er de nodige interesse in de spits.