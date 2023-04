'Club Brugge en KRC Genk strijden voor defensieve middenvelder'

De zomermercato lijkt nog bijzonder veraf, maar heel wat ploegen in de Jupiler Pro League zijn al bezig met hun huiswerk voor volgend seizoen.

De Franse tweede klasse lijkt een belangrijke bron te worden voor de Belgische clubs om nieuwe spelers op te pikken richting volgend seizoen. In Ligue 2 spelen heel jongens zich in de kijker richting een transfer.

Dat geldt ook voor Alan Issifou. Hij is een 19-jarige defensieve middenvelder die momenteel in Ligue 2 speelt bij Paris FC. Een basisspeler is hij nog niet, maar hij wordt wel geregeld al vergeleken met Ngolo Kanté.

Volgens TeamFootball zouden ook Club Brugge en KRC Genk zich in de debatten mengen om de middenvelder binnen te halen richting volgend seizoen. Wellicht is dat niet meteen voor de A-kern, maar om verder te groeien bij de beloften.

Ook RC Lens, Rayo Vallecano, FC Sion en Servette Genève zouden de nodige interesse tonen om de 19-jarige speler binnen te halen.