Nieuwe dag van hoogspanning bij KV Oostende? Zo pakt kustploeg het aan

Woensdagavond raakte bekend dat bij KV Oostende een staking van een groep spelers dreigde. Vanmorgen werd ingegrepen door het clubbestuur.

Enkele spelers geloven al wekenlang niet in de tactische manier waarop Dominik Thalhammer de ploeg met pressingvoetbal wil laten spelen. Dat uitte zich woensdag in de vraag om het seizoen verder af te werken met trainer Kurt Bataille van de beloftenploeg.

Gauthier Ganaye, de Executive President van de kustploeg, onderhandelde woensdagavond via de telefoon met de ploeg, omdat hij door griep deze week afwezig is op de club.

Het was uitkijken hoe het er donderdagochtend aan toe ging. Volgens Het Nieuwsblad werd er voor de training een groepsgesprek georganiseerd om enkele problemen de wereld uit te helpen.

Ganaye was opnieuw niet aanwezig om zijn duidelijk aangeslagen en ontgoochelde trainer bij te staan. Uiteindelijk werd de training hervat en is het uitkijken of KV Oostende in de twee resterende wedstrijden nog een vuist kan maken.