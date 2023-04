Bolat kijkt terug op periode bij Club Brugge: "Verkeerd ingeschat"

Sinan Bolat is momenteel aan de slag bij Westerlo. Vanavond staat hij tegenover zijn ex-ploeg Club Brugge.

In de heenwedstrijd won Westerlo met 0-2 van Club Brugge, maar de Bruggelingen hadden gerust kunnen scoren als doelman Sinan Bolat een paar gemaakte doelpunten niet voorkomen met enkele parades.

“Ik denk niet dat ik ooit al meer reddingen heb moeten verrichten. Dit seizoen was dat één van de belangrijkste matchen, zowel voor mezelf als voor de ploeg”, klinkt het heel erg duidelijk bij Gazet van Antwerpen.

Bolat speelde ook voor Club Brugge, maar dat werd geen succes. Hij begon meteen tegen Manchester United en Napoli en kreeg in die twee wedstrijden maar liefst negen doelpunten binnen. “Ik wil daar niet te veel op terugkomen. Er is al genoeg over gezegd en geschreven, maar ik heb nooit de schuld bij Club Brugge gelegd.”

Bolat weet voor zichzelf hoe de vork aan de steel zat toen hij pas in de laatste week van de transferperiode bij blauwzwart arriveerde. “Ik weet van mezelf dat ik toen niet goed genoeg was. Ik was niet fit, ik was er niet klaar voor.”

Revanchegevoelens heeft hij alvast niet, om nog eens te winnen van Club. “Ik ben niet de speler die daar op voorhand mee bezig is, maar ik zou liegen als ik achteraf zeg dat het niet extra deugd doet. Het voelt goed om te tonen dat ze het toen verkeerd hebben ingeschat.”