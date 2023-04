Rik De Mil laat zich horen over wat hij volgend seizoen wil doen

Rik De Mil nam na het vertrek van Scott Parker de fakkel over als hoofdtrainer van Club Brugge. Die job zal hij volgend seizoen echter niet uitoefenen.

Club Brugge is druk in de weer om voor volgend seizoen een nieuwe trainer te zoeken. Rik De Mil zal dus niet de job van hoofdtrainer houden, ook al voelt hij zich momenteel bijzonder goed in wat hij doet bij blauwzwart.

Toch is hij duidelijk dat een stap terug naar de jeugd en Club NXT voor hem persoonlijk helemaal geen optie meer is. “Als assistent van Carl voelde ik dezelfde kick”, klinkt het in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Daarom heb ik aan Vincent gezegd, toen ik overnam: 'Op het einde van het seizoen, wat jullie ook beslissen, als dat binnen de context is van de technische staf van de eerste ploeg van Club Brugge, dan euh... is dat goed voor mij.' Ik ben hier graag.”

Al ziet hij ook een andere optie worden dan assistent worden en droomt hij ook wel van een scenario als dat van Philippe Clement door eerst elders hoofdtrainer te worden en dan terug te keren naar het Jan Breydelstadion. “Dat is een mogelijkheid”, klinkt het geheimzinnig.