Hoe Amerikanen KV Oostende de afgrond in reden: Las Vegas aan de Kust

KV Oostende moet na tien jaar afscheid nemen van eerste klasse. Drie jaar na de overname door het Amerikaanse PMG (Pacific Media Group) liep het verkeerd. En dat zag iedereen aankomen, behalve de Amerikanen zelf.

"Dit verzekert de toekomst van de club", schreef Oostende nog triomfantelijk nadat PMG de benodigde fondsen aanbracht nadat de club in zwaar vaarwater was gekomen na het vertrek van Marc Coucke. Voorgaande investeerders/voorzitters Peter Callant en Frank Dierckens waren niet kapitaalkrachtig genoeg om een eersteklasser levend te houden.

Het eerste jaar onder PMG was een groot succes. Met goedkope spelers die een onmiddellijke meerwaarde creëerden. Maxime D'Arpino, Arthur Theate, Jack Hendry, Andrew Hjulsager en Fashion Sakala waren allemaal schoten in de roos. Vier van hen werden voor ongeveer 15 miljoen euro verkocht.

If you pay peanuts you get monkeys

Dat geld ging echter niet naar KV Oostende. Het werd gezien als 'return on investment'. Er werd in het seizoen 2021-2022 voor ongeveer 3 miljoen aan spelers gehaald, de rest waren allemaal vrije transfers. Met jongens als Zach Medley, Kyle Duncan, Andrew Jung, Kenny Rocha Santos, Osaze Uroghide... werd maar nipt de degradatie ontweken. Dat was al een wonder op zich.

Vorige zomer werd er... niks uitgegeven. 'Het lukte vorig seizoen, het zal nu ook wel lukken', was het devies. 't Is alsof je naar Las Vegas trekt en al je geld op zwart zet. Vijftig procent kans. Zeker als met Maxime D'Arpino je belangrijkste speler uitvalt en je het niet nodig vindt om die te vervangen. Dan speel je al op een roulette waarmee geknoeid is.

PMG benadert een voetbalclub als een gewoon bedrijf. En het werd 'het Wilde Westen' in Oostende. Een klacht meer of minder? Daar maakten ze zich niet druk over: een batterij advocaten stond klaar om alles op te lossen. Maar met advocaten win je geen voetbalmatchen.

Ganaye blonk ook in laatste week uit in afwezigheid

De verhalen die uit Oostende komen, zijn eigen hallucinant te noemen. Het meest recente voorbeeld? Dominik Thalhammer lag vorige week onder vuur nadat een deel van zijn kern wou muiten. Waar was CEO Gauthier Ganaye? Thuis... ziek, al tien dagen. Een beetje bestuurder zorgt er op zo'n moment wel voor dat hij - zelfs met griep - op de barricades gaat staan en zijn trainer gaat steunen.

Ganaye was er ook niet op de laatste thuismatch, waar de supporters hem zwaar onder vuur namen. Het was een frustratie van het hele seizoen. De CEO was amper te zien op de club, want hij is ook nog voorzitter van zusterclub Nancy. Een club met een deeltijds kapitein aan het stuur, dat vaart wel eens tegen de klippen.

Overname is enige redmiddel

En nu? De West-Vlaamse leiding van de club weet niet waar ze aan toe zijn. Niet de commerciële staf, niet de sportieve staf. Wat met de sponsors, abonnementen, commerciële activiteiten voor volgend seizoen?

Wat met de licentie? Al horen we wel dat dat in orde zal komen. Maar verder? Extra investeringen gaan er nu ook niet komen. En het 20-tal spelers dat nog onder contract ligt, zal ook in 1B geen potten gaan breken, dat geven we u op een blaadje. Een overname door een kapitaalkrachtige en goedbedoelende investeerder is het enige wat KVO op termijn kan terugbrengen naar 1A. Want nee, met die Amerikanen gaat het niet goedkomen. Die gokken liever dan dat ze investeren.