Na demonstratie tegen Anderlecht, toch stevige waarschuwing voor Genk

Wouter Vrancken twijfelde de voorbije weken geen seconden aan KRC Genk en zette dat met een 5-2-zege tegen RSC Anderlecht nog maar eens in de verf.

De overwinning tegen RSC Anderlecht deed ontzettend veel deugd bij Genk, maar ondanks de tegenvallende resultaten van de voorbije weken was Wouter Vrancken steeds blijven geloven in het voetbal van zijn ploeg.

Het grote verschil met de matchen tegen Standard en Union SG was dat Genk zijn kansen nu wel afwerkte. “Met efficiëntie net voor en net na de rust, deed Genk het wedstrijdbeeld in zijn voordeel kantelen. Opeens stond het 4-1, terwijl er tussen de lijnen op dat moment weinig verschil was tussen Genk en Anderlecht”, vertelt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Genk toonde dat het ook zonder Paul Onuachu veel doelpunten kan scoren, een bevestiging die enorm veel deugd doet vlak voor de Champions’ Play-Off van start moeten gaan. Genk moet nu alleen nog bevestigen op de slotspeeldag.

Met een zege tegen Charleroi pakt Genk de eerste plaats, maar toch volgt er van Vandenbempt nog een stevige waarschuwing. “Al moet het ook beseffen dat de tegenstand in de Champions' play-offs heel wat stugger voor de dag zal komen dan het vrank en vrij voetballende Anderlecht van gisteren.”