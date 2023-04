Nieuwste goudhaantje in Jupiler Pro League: "Nog gekker dan Didier Lamkel Zé"

De Jupiler Pro League heeft altijd al zijn speciale gevallen gehad. Dat is ook dit seizoen helemaal niet anders.

In de wintertransferperiode haalde KAA Gent Gift Orban naar de Jupiler Pro League. Hij liet zich meteen opmerken met een resem aan doelpunten, maar het is een heel bijzondere persoonlijkheid, zo weet ook Bob Peeters.

En dat heeft uiteraard zijn gevolgen om hem in een ploeg te integreren. Bij de Buffalo’s verliep dat alleszins bijzonder vlot. “Ik hoor dat het niet de makkelijkste is om mee te werken. Het is een mannetje en ik vind dat je dat ook een beetje ziet in zijn spel”, vertelde Peeters bij Play.

Peeters beseft dan ook als geen ander dat je met dit soort spelers op een bijzondere manier moet werken. Hij durft zelfs een straffe vergelijking trekken. “Meestal zijn zo geniale spelers ook een beetje gek. Ik hoorde ook dat hij nog gekker zou zijn dan Didier Lamkel Zé.”

Voorlopig lijkt Hein Vanhaezebrouck hem dan wel goed onder controle te hebben, want geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League zit wellicht te wachten op een nieuwe Didier Lamkel Zé. Een geniale voetballer ook, maar zijn potentieel kwam er door zijn gedrag nooit helemaal uit.