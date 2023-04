Anderlecht doet het dubbel zo goed dan Standard, Club Brugge en de rest

In youth we Trust. Dat was het devies van RSC Anderlecht een tijdje geleden. En daar valt echt wel iets voor te zeggen stilaan.

Geen Belgische club geeft meer kansen aan de jeugd. Dat is de slotsom van een onderzoek van het CIES deze week. In Europa staat paars-wit zelfs in de top-10 en als het gaat over de top-10 competities in Europa dan zijn ze al de primus. © photonews De laatste vijf seizoenen gaven ze 24 spelers jonger dan 20 jaar de kans in hun elftal, alles samen goed voor 189 wedstrijden. Qua speelminuten vertegenwoordigen die liefst 16,1% van de totale speeltijd van alle spelers samen, ongeveer 1 op 6 dus of gemiddeld een kwartier aan jongeren op het veld per wedstrijd. 16,1% Dat is een knappe statistiek, al heeft Nordsjælland wel liefst 37% van de speelminuten aan jongeren gegeven - zij zijn de allerbeste club in Europa op dat gebied. Binnen België houdt Anderlecht heel makkelijk Standard (8,1%) en Club Brugge (6.9%) af. Alle andere clubs volgen nog verder. © CIES