Boeckx ziet één van de Anderlecht-spelers naar Manchester City trekken, al heeft hij nog een paar werkpunten

Frank Boeckx is niet langer verbonden aan Anderlecht, maar is wel weer analist geworden. Gisteren was hij te gast in Extra Time en had hij grote lof voor één van de paars-witte jongelingen.

Zeno Debast liet immers enkele hoogstaande technische standjes bewonderen. Al heeft Boeckx ook nog punten van verbetering. "Zonder bal moet het beter", zegt hij. "Maar als je kijkt, wat hij met de bal doet... dan zit hij op Manchester City-niveau." "Debast heeft alles: de crossbal, de lange bal, het overzicht, de vista... en dat doet hij allemaal met flair. Ook als hij onder druk kom te staan, is hij behendig genoeg. Hij kan de bal weer inspelen, hij ziet de ruimtes." Debast is technisch een pak sterker dan de gemiddelde verdediger. Hij is dan ook opgeleid als aanvallende middenvelder. "Als centrale verdediger moet hij nog stappen zetten. Dan gaat hij effectief naar Manchester City", meent Boeckx. "Eerst wordt het zaak om spieren te kweken. Om duels met spitsen als Lukaku of Onuachu te kunnen aangaan." 🟣⚪︱Zeno Debast est-il bien défenseur central ou ailier ? 🤔 #GNKAND pic.twitter.com/ePHSoC8NHs — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 16, 2023