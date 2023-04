Didier Lamkel Zé is alweer geflopt... Ploegmaats in Marokko hebben wel iets te zeggen over zijn passage

Didier Lamkel Zé is een enigma. Veel van zijn teamgenoten zijn het erover eens dat de Kameroener een charmante jongen is in de kleedkamer, net als Sami El Anabi. Maar toch moet hij Marokko alweer verlaten.

Er zijn dingen die niet verklaard kunnen worden... en toch geschreven zijn. Wie van jullie dacht dat Didier Lamkel Zé zijn carrière een nieuwe impuls zou geven bij Wydad Casablanca? Zeer weinig, zeker. Niemand twijfelt echter aan het talent van de voormalige Antwerpse aanvaller.

Maar sinds enkele jaren verpest Lamkel Zé elke nieuwe kans. DAC (Slowakije), Khimki (Rusland) en nu Wydad (Marokko): elke bestemming is een beetje exotischer, elke mislukking voorspelbaarder. En toch is het moeilijker om een ​​teamgenoot te vinden die kwaad spreekt over de Kameroener dan omgekeerd.

Didier is een goede kerel, warm, glimlachend

Dat is ook het geval van Sami El Anabi. De jonge Belgisch-Marokkaanse verdediger, die afgelopen weekend debuteerde voor Wydad, kon goed opschieten met Lamkel Zé. "Eerlijk gezegd, Didier is een goede kerel. Hij is warm, lacht, we hadden plezier tijdens de training", zegt de voormalige Virton-speler.

"Ik kan je eigenlijk niet vertellen wat er is gebeurd. Iedereen mocht hem in de kleedkamer. En qua kwaliteiten is hij een ongelooflijk talent, dat is te zien, hij is sterk. Het is jammer dat het niet werkte", betreurt El Anabi.