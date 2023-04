OFFICIEEL: Antwerp is er snel bij en toont dat ze heel hard in eerste zomeraanwinst geloven

Zoals eerder vandaag al uitlekte, is de transfer van Jacob Ondrejka helemaal rond gekomen. De rechteraanvaller is een versterking voor volgend seizoen.

Jacob Ondrejka (20) speelt vanaf 1 juli voor R. Antwerp F.C. De rechtsvoetige aanvaller komt over van IF Elfsborg uit Zweden. In 98 wedstrijden scoorde hij daar 16 keer en gaf hij 8 assists. Afgelopen weekend was hij nog goed voor twee doelpunten en een assist.

En dat ze in hem geloven, blijkt uit de contractduur. Ondrejka tekent bij RAFC een contract voor 5 seizoenen. Begin dit jaar maakte Jacob Ondrejka zijn debuut bij de Zweedse nationale ploeg. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen IJsland (2-1) scoorde hij de winning goal.