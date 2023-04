🎥 Nederlandse doelman doet nog straffer dan Bolat, Proto en Bossut met absolute parel

De mooiste beelden? Die komen al eens uit de kelderklasse. Het is in Nederland soms ook niet anders.

In Nederland was het dit weekend feest in de vierde divisie van het zondagvoetbal bij UOW '02 Landgraaf, zo blijkt.

Doelman Sandro Aruviano was daar de held van het weekend met een treffer in de 98e minuut tegen Vaesrade.

In de topper op het zevende niveau van het voetbal in Nederland maakte hij met een heerlijke retro een levensbelangrijk doelpunt.

Daarmee doet hij nog straffer dan de ook al leuke doelpunten van andere doelmannen als Sinan Bolat, Sammy Bossut, Silvio Proto of recent nog Alisson Becker.

Of hij er de Puskas Award mee zal mogen naar huis nemen? Dat moet binnen een maand of acht-negen blijken.

Maar knap is het in ieder geval wel. Het lijkt ook heel erg bewust, wat het altijd nog mooier maakt. De vreugde was er niet minder om.