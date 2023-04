Daar is Zuid-Franse eersteklasser opnieuw: 'Sterkhouder Anderlecht wil trein niét opnieuw laten passeren en vraagt transfer'

Francis Amuzu wil na het seizoen vertrekken bij RSC Anderlecht. De flankaanvaller tekende afgelopen zomer nog een verbeterd contract, maar is niet van plan om de trein een tweede keer te laten passeren.

OGC Nice had afgelopen zomer elf miljoen euro veil om Francis Amuzu naar de Côte d’Azur te halen. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht had zijn zwembroeken al ingepakt, maar werd uiteindelijk overtuigd door Felice Mazzu - en hogere cijfers in zijn contract - om in Brussel te blijven.

Het Nieuwsblad weet dat Amuzu niet van plan is om die trein een tweede keer te laten passeren. Nice is immers nog steeds geïnteresseerd in de snelle flankaanvaller. Al spreekt het voor zich dat Les Aiglons niet opnieuw met elf miljoen euro over de brug zullen komen.

Niét tegenhouden

Jesper Fredberg en Brian Riemer hopen Amuzu te houden, maar het paars-witte management zal niet aandringen. Anderlecht kan de centen van een uitgaande transfer goed gebruiken. Bovendien is Amuzu sinds zijn contractopwaardering van afgelopen zomer allesbehalve de goedkoopste speler in de selectie.