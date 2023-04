Hollands zelfvertrouwen of arrogantie? AZ mist belangrijke pion, maar ze laten zich duidelijk uit over kansen

Vorige week donderdagavond en de spelers en coach van AZ deden alsof er geen vuiltje aan de lucht was na het 2-0-verlies in Anderlecht. "Dat kunnen we thuis wel rechtzetten", was de teneur. Die mening was een week later niet veranderd.

De dag na Anderlecht-AZ spraken de Nederlandse kranten schande over hoe AZ tegen dit "armtierig Anderlecht" verloren had. Terwijl ze streng waren voor de Alkmaarders braken ze langs de neus weg ook Anderlecht af.

Vier keer gescoord tegen nummer 2 van Italië

Het is illustratief van hoe er naar de nummer 10 van de Belgische competitie gekeken wordt. Trainer Pascal Jansen ging daar op de persconferentie niet helemaal in mee, maar... "Hun niveau? Ze hebben wat last gehad van hun competitiestart, maar tegen ons zie je dan toch een team dat stabieler gaat presteren."

"Wij hebben tegen de nummer 2 van Italië over twee wedstrijden vier keer weten te scoren. Het vertrouwen is er om de benodigde goals te maken om door te gaan. En als ik dat niet zou geloven, zou ik dat ook uitspreken. We hebben al genoeg wedstrijden 2-0 achtergestaan om daarna nog een goed resultaat neer te zetten."

Genk deed wat wij wilden doen, maar hun uitvoering was beter

Jansen bekeek ook aandacht de match tegen Genk. "Er zaten overeenkomsten in met de plannen die wij hadden tegen Anderlecht, maar zij maakten de goals wel omdat hun uitvoering beter was. Maar het was ook een bevestiging van waar de mogelijkheden lagen in onze partij."

De Nederlandse pers is ook nog altijd zeker dat AZ zich gaat plaatsen als "ze hun niveau halen". Zo kreeg aanvallende middenvelder Sven Mijnans vragen in de trend van "Heb je je niet voor het hoofd geslagen na die match donderdag?" en "Voelt dit als een tweede kans?"

In ieder geval mist AZ een héél belangrijke speler. Jesper Karlsson is er niet bij: "Daar moeten we geen doekjes om winden: hij is er niet bij en hij is heel belangrijk voor ons", aldus nog Jansen. "Maar ik heb alle vertrouwen in de vervangers."