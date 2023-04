Tissoudali bevestigt interesse van... Anderlecht én andere clubs

Tarik Tissoudali is terug klaar om doelpunten te maken in het shirt van KAA Gent. De aanvaller heeft een lange revalidatie achter de rug. Al was de interesse wel nog steeds héél groot.

Tarik Tissoudali blesseerde zich in augustus 2022 aan de rechterknie. De aanvaller zag niet alleen het seizoen én het WK in Qatar aan zijn neus voorbij gaan. Ook een eventuele transfer - zijn contract liep op dat moment af op het einde van dit seizoen - leek in rook op te gaan. Alhoewel?

Zo zag RSC Anderlecht een opportuniteit in de Marokkaanse international. “Dat klopt”, bevestigt Tissoudali in Het Laatste Nieuws de interesse. “Er waren zelfs meerdere Belgische topclubs geïnteresseerd. Ik was gratis op te pikken, hé. Ik was geen risico-investering.”

De onderhandelingen met KAA Gent hebben even geduurd, maar uiteindelijk hebben we doorgeduwd

“Maar het was altijd mijn intentie om bij KAA Gent te blijven”, besluit Tissoudali. “De onderhandelingen hebben even geduurd, maar uiteindelijk hebben we doorgeduwd. Ook Gent heeft alles uit de kast gehaald en zo zijn we tot een akkoord gekomen.”