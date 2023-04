Genk en Antwerp nog altijd erg afhankelijk van makelaars, Club Brugge en Standard doen het wel goed

De Belgische clubs hebben hun uitgaven aan makelaars een flink stuk naar beneden gehaald. Toch betalen sommige clubs nog altijd stevige sommen, terwijl anderen het heel wat beter doen.

Commissies voor makelaars zijn zowat normaal geworden bij transfers in het voetbal. Niet alleen in België, maar ook in het buitenland. Maar in België is er sinds 'Propere Handen' wel extra aandacht naar gegaan.

De Belgische voetbalbond diende bij de FIFA deze week een overzicht van de uitgaven van de Belgische clubs aan makelaars in over de periode tussen 1 april 2022 tot 31 maart 2023.

Propere Handen heeft de ogen bij heel wat clubs dan ook geopend en sindsdien zijn hun uitgaven aan makelaars dan ook flink gedaald. In totaal gaven de clubs nog altijd zo'n 22 miljoen euro uit, maar dat is wel een daling van zo'n 9 miljoen euro in vergelijking met de voorgaande periode.

Grote clubs blijven aan de top

De top drie van clubs die het meest uitgaven aan makelaars zijn Genk (4 miljoen euro), Antwerp (3,9 miljoen euro) en KAA Gent (3,8 miljoen euro). Bij Antwerp werd een vijfde daarvan wel betaald door spelers, bij Genk en Gent was het vooral de club zelf.

Anderlecht betaalde in de vorige periode nog 4,4 miljoen euro, nu is dat gezakt naar zo'n 1,5 miljoen euro dat het zelf betaalde, want de spelers betaalden zelf bijna 2 miljoen euro.

Club en Standard laag

Ondanks dat Club Brugge uitgaand als inkomend samen voor meer dan 100 miljoen euro aan transfer regelde, betaalde het minder dan een miljoen euro aan makelaars. Ook Standard staat laag, maar de transfersommen lagen daar ook veel lager.

Onderaan het klassement staan Seraing, Oostende en Zulte Waregem. Ironisch genoeg staan de drie ook op exact dezelfde plaats in het klassement in de Jupiler Pro Leauge. Enkel Zulte Waregem kan dat nog veranderen.

Toch gaat het dus de goede kant op met de sommen die clubs betalen aan makelaars. Hopelijk blijft die dalende trend zich de komende jaren verder zetten.