Hans Vanaken denkt opnieuw aan zomers vertrek bij Club Brugge

Club Brugge beleefde een snertseizoen. Ook sterkhouder Hans Vanaken ging mee kopje onder in de malaise van blauwzwart.

Met de historische achtste finale in de Champions League is de positieve kant van het seizoen 2022-2023 bij Club Brugge samengevat. In de Jupiler Pro League lukte het niet, met zondag wellicht geen Champions’ Play-Offs als resultaat.

Daarvoor moet KAA Gent immers verliezen van KV Oostende en moet Club Brugge zelf voorbij KAS Eupen dat nog druk in de degradatiestrijd verwikkeld is. Het ziet er naar uit dat blauwzwart voor het eerst sinds 2015 niet meespeelt voor de titel.

Vanaken gelooft ook nog altijd dat een buitenlandse transfer mogelijk is. “De kans zal elk jaar misschien kleiner worden, maar ik zou niet zeggen dat die voorbij is”, is hij heel erg duidelijk bij Eleven.

Vanaken verwijst naar vorige zomer. “Het is iets wat je ook niet zelf in de hand hebt. Ik had vorige zomer niet verwacht dat West Ham nog zou komen, want dat was pas midden augustus.”