Hein Vanhaezebrouck haalt bikkelhard uit naar UEFA voor het duel van KAA Gent tegen West Ham United

Dat Hein Vanhaezebrouck in de Jupiler Pro League geen blad voor zijn mond neemt. Dat is bekend. Nu krijgt UEFA ook de volle lading.

Hein Vanhaezebrouck heeft het hart op de tong. De trainer van KAA Gent zegt waarop het staat en dit is voor het duel met West Ham niet anders. Zo reageerde hij fel op de eigen sociale mediakanalen.

“Op 400 meter van het stadion zijn we tegengehouden en stonden we een hele tijd stil. We zijn pas om 19u aangekomen, een halfuur te laat. We hebben gevraagd om de match een kwartier later te laten beginnen, maar dat kan blijkbaar niet”, vertelde een geërgerde Vanhaezebrouck.

Mogelijk kan dit KAA Gent extra motiveren om zich te kwalificeren voor de halve finale van de Conference League.