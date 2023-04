🎥 OFFICIEEL Brecht Capon zegt voetbalcarrière vaarwel

KV Oostende degradeert naar de Challenger Pro League. De kustploeg ziet met Brecht Capon ook een trouwe pion afhaken.

Brecht Capon wordt zaterdag 35 jaar, maar heeft beslist om een punt achter zijn carrière te zetten. Dat laat KV Oostende weten op de sociale media van de club met een videofilmpje als eerbetoon aan de speler.

De Oostendenaar speelde 434 wedstrijden als prof, waarvan 196 bij de kustploeg. Wat Capon in de toekomst zal doen, daar is hij nog niet aan uit. In de eerste plaats wil hij vooral meer tijd vrijmaken voor zijn gezin.

Op achttienjarige leeftijd trok Capon van Hermes Oostende naar Club Brugge. Daar maakte hij zijn debuut in de Jupiler Pro League. In 2009 werd hij uitgeleend aan KV Kortrijk onder leiding van Georges Leekens. KVK nam hem een jaar later over.

Tot 2015 speelde hij bij KV Kortrijk. Toen Yves Vanderhaeghe de nieuwe trainer werd bij KV Oostende maakte Capon mee de overstap. Aan de kust loopt het contract van Capon op 30 juni af.