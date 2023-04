Buitenkansje voor geïnteresseerden Anderlecht, Standard of Westerlo? Sterkhouder degradatiekandidaat formeel: "Ik vertrek"

Diverse clubs toonden de voorbije maanden interesse in hem. En nu zou het er wel eens kunnen van komen.

Stef Peeters speelt zondag zijn laatste wedstrijd voor KAS Eupen, wat er ook nog zal gebeuren. De ex-speler van Zulte Waregem, STVV en Cercle Brugge wil met een positief gevoel eindigen.

Maar of de Panda's zich nu redden of niet, de 31-jarige middenvelder is einde contract en gaat niet meer verlengen.

© photonews

"Ik vertrek", is hij formeel bij Het Belang van Limburg. En hij sluit zowel een Belgische topclub als een buitenlands avontuur niet uit.

Met zeven goals en evenveel assists was hij van groot belang in de degradatiestrijd voor KAS Eupen. Tijd voor een stapje hogerop dus.

Drie kanshebbers?

Westerlo, Anderlecht en Standard toonden allemaal interesse de voorbije twaalf maanden, maar niemand kon hem voorlopig inlijven.

Mogelijk dat er deze zomer hier of daar een nieuwe kans gewaagd kan worden door een van de geïnteresseerden.