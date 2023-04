Aad De Mos doorprikt toekomst Debast en zegt waar Anderlecht moet scouten

RSC Anderlecht heeft een pijnlijk seizoen achter de rug. Enkel de kwartfinale in de Conference League compenseert het zwakke jaar.

Europees kan je het seizoen van RSC Anderlecht een succes noemen, al wordt dat voor een groot stuk ook overschaduwd door de pijnlijke exit van afgelopen donderdag in Alkmaar. De Jupiler Pro League was dan weer een historisch dieptepunt voor paarswit.

Zeno Debast werd dit seizoen op een voetstuk geplaatst, maar daar is Aad de Mos het helemaal niet mee eens. “Ik denk niet dat Debast een grote carrière tegemoet gaat”, vertelde de Nederlander bij Radio Radzinski.

“Verdedigend komt hij veel tekort, want eer hij gedraaid is, is er een dag voorbij. Ik heb betere verdedigers gezien dan hem, hoor. Verbruggen is wel zeer goed, de twee backs zijn oké. Vertonghen halen was een zeer goede zet.”

Voor De Mos moet Anderlecht ook op een totaal andere manier versterking binnen proberen te halen. Hij raadt de club aan om in de tweede klasse in Nederland en Frankrijk te scouten.

“Als ik Anderlecht was, dan zat ik bij de matchen van Jong Ajax en Jong PSV. Dan zie je gelijk dertig spelers. Wie is er einde contract? Wie krijgt geen goede aanbieding? Je moet ook in de tweede klasse in Frankrijk kijken, waar nog haalbare spelers zitten.”

Hij vreest dan ook dat Anderlecht volgend jaar nog verder zal wegzakken en helemaal geen rol van betekenis meer zal spelen in de Belgische competitie.