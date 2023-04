Jonas De Roeck spreekt klare taal na gelijkspel tegen Seraing

Zaterdagavond ging Westerlo 1-1 gelijk spelen op bezoek bij Seraing. Niks aan de hand, zo oordeelt trainer Jonas De Roeck.

Westerlo maakte het zichzelf moeilijk op bezoek bij Seraing. In de eerste helft had de ploeg van trainer Jonas De Roeck het bijzonder moeilijk. Gelukkig werd het tweede doelpunt van de thuisploeg afgekeurd, want anders ging het heel moeilijk worden.

“Vandaag was het een mentale kwestie”, legde De Roeck uit bij Het Nieuwsblad. “Seraing is sowieso al niet de leukste verplaatsing en ook de weersomstandigheden wilden niet mee. Het is de eerste keer dat ik nat ben geworden op de bank.”

Het gelijkspel tegen de hekkensluiter is voor De Roeck hoegenaamd geen domper en hij kan zijn spelers deze kleine misstap ook wel vergeven.

“In de kleedkamer heb ik mijn spelers gefeliciteerd voor het sterke seizoen dat ze gespeeld hebben. Straks volgen er zes mooie affiches in de Europe Play-Offs, dan zal het iets makkelijker zijn om mijn spelers te motiveren.”