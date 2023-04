Selemani heeft duidelijke boodschap over het duel met Union SG én zijn toekomst bij KVK

KV Kortrijk speelt vanavond zijn laatste match van het seizoen tegen Union SG. Voor Faiz Selemani een bijzondere partij tegen zijn ex-ploeg.

Kristof D’Haene en Bernd Storck nemen vanavond afscheid van de supporters van KV Kortrijk. Voor Faiz Selemani is er nog geen duidelijkheid.

“Ik kan nog niet met zekerheid vertellen dat ik hier volgend seizoen niet meer ben”, zegt de Comorees die nog tot medio 2025 onder contract ligt. “Vorig jaar dacht ik ook vertrokken te zijn naar Genk of Al-Ahly.”

Het ligt in handen van zijn makelaar wat er zal gebeuren. De match tegen Union is voor Selemani zelf een heel belangrijke, want tegen zijn ex-ploeg wilt hij zich zeker nog eens laten zien. Via de wet van ‘78 vertrok hij bij Union.

“Of ik spijt heb van die transfer? Zeker niet. Ik ben altijd gelukkig geweest bij KV Kortrijk. Een keuze maak je nu eenmaal. Ik ben echt trots op Union dat ze het zo goed doen. Ik ben fier op hun prestaties in de competitie en in Europa, maar ik vind het niet erg dat ik daar niet bij ben.”

Selemani had er in tweede klasse een mooie tijd, maar de fans waren niet blij met de manier waarop hij vertrok. “Dat ik nu niet meer graag gezien word door hen is jammer, maar dat is nu eenmaal voetbal”, besluit Selemani.