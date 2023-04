Blauwzwart kan niet zonder hem: "Hij is de laatste weken zeer belangrijk voor Club Brugge"

Club Brugge won dit weekend met een spraakmakende 7-0 van Eupen. Door deze overwinning en het verlies van AA Gent staat Blauw-Zwart op de vierde plaats dat recht geeft op een ticket voor Play-Off 1.

Het was een klinkende overwinning van Club op Jan Breydel tegen Eupen. De Bruggelingen kwamen al na twintig minuten op voorsprong door Mats Rits. Na de 1-0 ging het heel vlot bij de kampioen van België en konden ze uitlopen tot 7-0 met goals van: Mats Rits 2x, Ferran Jutgla 3x, Noa Lang en Hans Vanaken.

René Vandereycken zag één heel belangrijke pion bij Club Brugge. "In de tweede helft van Club Brugge tegen Eupen, toen het al 4-0 stond, was Noa lang aan het zwerven en zag ik dat Mats Rits bij balverlies naar de linkerkant uitzakte. Ik vond hem heel sterk. Hij is niet altijd de beste, maar toch goed vanwege zijn intelligentie en zijn positiespel. Mats Rits is de laatste weken heel belangrijk voor Club Brugge", vertelde de analist bij het Nieuwsblad.

Bij de Buffalo's ging het heel wat minder vlot. Gent kwam in de tweede helft op achterstand in de Ghelamco Arena tegen het al gedegradeerde KV Oostende. Een kwartier voor tijd kon Hugo Cuypers nog gelijk maken, maar in het slot van de wedstrijd scoorde Oostende-speler Batzner de 1-2 waardoor Gent naast een ticket voor Play-Off 1 grijpt.