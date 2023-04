Dante Vanzeir reageert voor het eerst na racisme-incident en geeft aan wat hij precies zei

Zes weken schorsing kreeg Dante Vanzeir uiteindelijk na een racisme-incident. En hij heeft ook aangegeven wat hij gezegd heeft.

Er was de laatste week heel wat te doen over de zaak Dante Vanzeir, zeker ook in de Verenigde Staten zelf ook.

Daar is er een zero tolerance-beleid wat racisme betreft. Maar gaandeweg werd het verhaal ook steeds grijzer qua inhoud.

Ondertussen heeft Vanzeir zelf laten weten wat hij precies gezegd heeft. In Sportweekend brak hij (eindelijk) de stilte.

Het 'n-woord', was het dus niet. Wel 'monkey'. "Maar in de zin van aap, clown, over de scheidsrechter omdat ik het niet eens was met een beslissing van hem."

Belofte

"Ik heb er nooit bij stilgestaan dat dat woord aanvallend zou zijn. Een aantal spelers dachten dat het tegen hen was, maar dat was niet het geval."

"In mijn hart en in mijn hoofd ben ik vrij van racisme", aldus nog Vanzeir in de uitzending. Hij belooft ook om het nooit meer te doen.