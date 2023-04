Er valt analist iets op aan interview Gent-coach: "Vanhaezebrouck beticht Club Brugge van vals spel"

KAA Gent ging op de slotspeeldag alsnog onderuit tegen KV Oostende en moest zo play-off 1 aan zich voorbij laten gaan. Hein Vanhaezebrouck had achteraf veel te vertellen ...

Voor de camera's van Eleven Sports was Vanhaezebrouck duidelijk over de wedstrijd van zijn ploeg, al zag hij ook een gemotiveerd Oostende.

"Oostende was al zeker van degradatie, maar ik moet zeggen dat het wel heel gedreven speelde. Bij Oostende zeiden ze dat ze nog nooit zo hadden gespeeld dit seizoen."

© photonews

"Ze waren supergemotiveerd, waar iedereen een geslagen ploeg had verwacht. Dus er moet toch ergens een motivatie geweest zijn bij hen. Maar dan nog moet je daar thuis van kunnen winnen, maar het was te weinig bij ons."

Youri Mulder was duidelijk in Extra Time over de zaak: "Dat is een grote insinuatie. Hij bedoelt dat ze iets gekregen hebben bij Oostende van Club Brugge."

Fruitmand

"Daarom dat De Mil ook zei dat er geen fruitmand naar Oostende zal gestuurd worden, omdat het al gebeurd is. Ik zou de aanvoerder van Oostende ook wel bellen."

"Is een aanmoedingspremie verboden? Dan beticht Vanhaezebrouck Club Brugge toch een beetje van vals spel, niet?" Volgens Franky Van der Elst en Filip Joos zal het wel zover niet gekomen zijn.