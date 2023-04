KAA Gent in plaats van Club Brugge, verandert dat iets voor Standard? Philippe Albert geeft het antwoord

Bij Standard zullen ze toch wel opgekeken hebben dat niet Club Brugge, maar wel KAA Gent hun tegenstander wordt in Play-Off 2.

Niemand die het verwacht had, maar het is wel zo uitgedraaid. Standard krijgt KAA Gent als belangrijkste tegenstander voor een Europees ticket volgend seizoen.

Analist Philippe Albert is in La Capitale heel erg duidelijk over die wissel. “Dat het Gent is en nietBrugge verandert niets aan wat ik al zei: Standard is favoriet voor de Europe Play-Offs”, is hij heel erg duidelijk.

Ook de nederlaag van de Rouches op bezoek bij OH Leuven zal volgens Albert geen enkele invloed hebben op het verdere verloop van de zoektocht naar een Europees ticket.

“Ze hebben de laatste maanden enkele zeer goede dingen laten zien en met Ronny Deila hebben ze een mentor die hen weet te motiveren. De Buffalo's daarentegen hebben een verschrikkelijke mentale klap gekregen door het missen van de top 4, waarvan het moeilijk is om direct te herstellen.”