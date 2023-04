Aad de Mos voorspelt de play-offs en is absoluut zeker van wie er kampioen wordt: "Simpelweg omdat ze de beste spelers hebben"

De play-offs beginnen dit weekend al, terwijl ook de bekerfinale op het programma staat. Aad de Mos bekeek de deelnemers in de top vier en kwam al snel tot een conclusie.

De Nederlandse analist had al snel een antwoord op wie er kampioen wordt. "Ik twijfel niet: Antwerp wordt kampioen. En wint de beker", zegt hij in HLN. "Zij pakken de dubbel. Simpelweg omdat ze het beste spelersmateriaal hebben. Mark van Bommel heeft ook de ervaring uit zijn spelerscarrière die hij kan meenemen."

Racing Genk schat hij over hun top heen in. "Ze verspeelden te veel krachten, verloren Onuachu als diepe spits. En Union kreeg een ‘tikkie’ van Leverkusen in de Europa League."

Hij ziet Antwerp dus pieken en na de bekerfinale de rest achter zich laten. En Club? "Club Brugge zie ik als dé scherprechter van de play-offs. Wees maar zeker dat die andere ploegen liever tegen AA Gent zouden gespeeld hebben."