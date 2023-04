Dante Vanzeir krijgt opvallend nieuws te horen over zijn schorsing

Dante Vanzeir werd bij New York Red Bulls geschorst voor zes wedstrijden. Hij werd kreeg ook een boete van 10.000 euro.

Dante Vanzeir zei tegen een scheidsrechter dat hij een ‘monkey’ was. Dat zorgde voor een stevige racismerel in de Amerikaanse competitie. Vanzeir werd geschorst voor zes wedstrijden, kreeg een boete en mocht ook tot nader order niet meetrainen.

Vanzeir kwam daarop terug naar ons land om wat te bezinnen. Vandaag is hij echter al terug richting New York gevlogen, want zijn ploeg liet weten dat hij opnieuw kan meetrainen met de Red Bulls, om fit te blijven voor de rest van het seizoen.

Of Vanzeir meteen na de schorsing van zes weken op het veld zal staan lijkt ondertussen weinig waarschijnlijk. De trainer van New York ligt stevig onder vuur over het voorval, omdat hij Vanzeir bleef verdedigen.

Wellicht wat hij nog wat om Vanzeir opnieuw op te stellen na de zes weken schorsing in de hoop dat de storm tegen dan wat gaan liggen is.