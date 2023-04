Jesper Fredberg heeft beslist over het lot van Brian Riemer

Het seizoen van RSC Anderlecht zit er sinds zondag al op. Een ongeziene situatie in het Lotto Park.

Dat de competitie eind april al voorbij is voor RSC Anderlecht is een stevige blamage voor de grootste club uit de Belgische voetbalgeschiedenis. Maar het is nu eenmaal hetgeen de ploeg doorheen het seizoen maar kon rapen.

Zondag werd ook de positie van trainer Brian Riemer in vraag gesteld. Hij heeft eigenlijk nauwelijks beter gedaan dan zijn voorganger Felice Mazzu. De kwartfinale van de Conference League was hetgeen het seizoen nog een gezicht gaf, niet de elfde plaats in de Jupiler Pro League.

In een interview met Het Laatste Nieuws heeft CEO of Sports Jesper Fredberg zich uitgesproken over het lot van Brian Riemer als trainer bij Anderlecht. “We hebben een duidelijke spelfilosofie uitgestippeld”, klinkt het. “Een nieuwe coach is geen issue”, voegt Fredberg er aan toe.

Bij RSC Anderlecht tekende Brian Riemer eind vorig jaar een contract tot midden 2024 in het Lotto Park en nu ziet het er naar uit dat hij dat helemaal zal uitdoen. Tenzij het ook volgend seizoen verkeerd zou lopen.