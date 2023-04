Patrick Goots twijfelt niet en noemt voordelen van KV Mechelen om beker te winnen

Zondag spelen KV Mechelen en Royal Antwerp FC de bekerfinale. Het is uitkijken of we een spannend spektakelstuk zullen krijgen.

Vraag aan 100 mensen wie de Croky Cup zal winnen en je krijgt gegarandeerd meer dan 90 keer te horen dat Royal Antwerp FC zijn prijs zal pakken. Patrick Goots ziet ook dat Antwerp FC meer kwaliteit in huis heeft, maar in een finale in één wedstrijd kan er van alles gebeuren, zo oordeelt de analist. Al zijn er ook factoren die in het voordeel van de Kakkers spelen. “Mechelen heeft het voordeel dat zondag het seizoen stopt”, vertelt Goots in Gazet van Antwerpen. “Het hoeft niet na te denken over wat nog komt. Tegen Anderlecht zag ik opnieuw de gedrevenheid van onlangs tegen Genk.” Goots schat dan ook dat Antwerp 60 procent kans heeft om de beker te winnen, tegen 40 voor KV Mechelen. “Maar finales win je grotendeels op mentaliteit, overgave en de wil om te winnen”, is de conclusie.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Mechelen - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 14:30 (30/04).