Trainerskerkhof in JPL nog wat uitgebreid: laatste vernederingen waren er te veel aan

Terwijl broerlief Will het fantastisch doet bij Reims moet Edward Still plaats ruimen bij Eupen. De Oostkantonners lieten vandaag weten dat er in "onderling overleg" geen akkoord is over een contractverlenging.

Still wist wel nog het behoud te verzekeren, maar het was ook maar nipt. De voorbije twee weken kregen ze een 1-5 en een 7-0 om de oren van Zulte Waregem en Club Brugge. Still had maar een contract tot het einde van het seizoen. "In onderling overleg zijn KAS Eupen en Edward Still overeengekomen hun contract voor het komende seizoen niet te verlengen", zo klinkt het in de mededeling. "KAS Eupen bedankt Edward Still voor zijn competente werk en de succesvolle samenwerking met de technische staf, spelers, management en alle medewerkers van de club. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière!" 🐼 | Edward Still en KAS Eupen beëindigen de samenwerking in onderling overleg. 👔❌ pic.twitter.com/q1F4vKlgKx — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 25, 2023