Betekent bekerwinst automatisch geen titel voor Antwerp? Patrick Goots schat het in

Komende zondag kan Royal Antwerp FC de beker winnen. Dan moet het wel afrekenen met KV Mechelen.

Veel tijd om te feesten zal er niet zijn voor Royal Antwerp FC als ze de beker winnen. Drie dagen later moeten ze al op bezoek bij Union SG spelen voor de play-offs. Voor Patrick Goots mag dat niet veel verschil maken of er nu woensdag of donderdag gespeeld zou worden.

“Ik verwacht niet dat de Antwerp-spelers bij winst tot in de vroege uurtjes op stap zullen gaan. De focus zal, ongeacht het resultaat, snel weer naar de titelstrijd verlegd worden”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Al was een thuiswedstrijd natuurlijk beter geweest. Toch moet er ook rekening gehouden worden met het scenario dat The Great Old de beker niet wint. “Dan zal de mentale opdoffer gigantisch zijn.”

Bekerwinst zou een mooi cadeau zijn voor de club en voorzitter Paul Gheysens. Het zou alleszins ook de druk om de titel te pakken weghalen. Toch is Goots overtuigd dat Royal Antwerp FC dit seizoen één prijs moet pakken.

“Gezien de 115 miljoen euro die Paul Gheysens al in de club heeft gepompt, mag er stilaan een tweede prijs tegenover staan. Na dit sterk seizoen kan Antwerp niet tevreden zijn met die derde plaats. Een bekerwinst, om ontspannen de play-offs aan te vatten, kan daarbij helpen.”