Voormalige vedette van Anderlecht heeft opvallende nieuwe job te strikken

Ooit was hij de held van RSC Anderlecht, nu heeft hij een opvallende nieuwe job te strikken. In het verre Oosten, zo blijkt.

Bertrand Crasson sprak een week geleden nog klare taal over Anderlecht met oog op het duel in en tegen AZ Alkmaar.

Zelf is hij al een aantal jaar coach, al kennen we hem natuurlijk vooral als speler van onder meer Anderlecht, Lierse en Napoli.

© photonews

Hij was al eens jarenlang actief in Thailand en keerde daarna terug naar Europa voor avonturen in de Luxemburgse competitie.

Bij Dudelange werd hij zelfs even T1 in Luxemburg, daarna nam hij ook nog de honneurs waar bij onder meer Hesperange.

𝙏𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙞𝙩 𝙞𝙨 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙤𝙫𝙚𝙧❗Selamat bergabung jajaran pelatih baru PSS Sleman untuk musim 2023/24!Selamat bekerja, berikan seluruh kemampuan terbaik kalian, dan bawa Super Elang Jawa terbang lebih tinggi! 🦅 #PSS pic.twitter.com/w0ajRRCnA0 — PSS (@PSSleman) April 27, 2023

Nu heeft de inmiddels 51-jarige coach een nieuw avontuur te strikken. Hij wordt assistent van Marian Mihail bij PSS Sleman.

Dat team degradeerde uit de hoogste klasse in Indonesië en is dus op zoek naar een daadkrachtige staf om opnieuw te promoveren.