Deze statistiek maakt het nog pijnlijker voor Gent, Anderlecht, Oostende en Zulte Waregem

Het belang van data mag niet onderschat worden, maar op basis van statistieken alleen kan je geen prijzen pakken. Dat is ook dit seizoen nogmaals gebleken.

KRC Genk sloot het reguliere seizoen af als nummer 1, Club Brugge haalde play-off 1 en Oostende, Zulte Waregem en Seraing degradeerden.

Als we kijken naar de zogeheten expected points die de ploegen dit seizoen hadden moeten krijgen, dan zou het helemaal anders zijn afgelopen.

Union en Antwerp zouden dan samen op kop hebben gestaan met 76 punten in plaats van respectievelijk 75 en 72, Genk zou pas derde zijn met 70 in plaats van 75 punten.

Maar belangrijker: KAA Gent zou de vierde plek hebben gepakt en zo ook het laatste ticket voor play-off 1 met 61 punten.

Degradatiestrijd

In de strijd om play-off 2 zouden we naast Club Brugge, Standard en Cercle Brugge ook Anderlecht of Charleroi gehad hebben - Westerlo zou pas elfde eindigen.

In de degradatiestrijd zouden zowel Zulte Waregem als KV Oostende zich hebben gered, Kortrijk en Eupen zouden zijn gedegradeerd.