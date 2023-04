"Wat is er het leegst: de bankrekening van Anderlecht of het stadion van Gent?": iedereen gaat los na eerste match in play-off 2, sommige Gent-fans schamen zich

De klap van vorige zondag is zwaar aangekomen in Gent. Voor de eerste wedstrijd in play-off 2 waren er een dikke 6000 supporters afgekomen. En dat leverde heel wat reacties op.

Akelig stille en lege tribunes waren het vrijdagavond in de Ghelamco Arena. De ontgoocheling bij de fans is dan ook groot dat het opnieuw play-off 2 is.

Bovendien was de kalender pas vrij laat bekend, kost ook play-off 2 geld en is een vrijdagavond sowieso al geen leuk moment voor de supporters als ze al andere plannen maakten.

Na 3 jaar po2 krijg je dit... lege tribunes #gntwes pic.twitter.com/OIJvBYYSmn — AA Gent News (@AAGentNews) April 29, 2023

Is Play-off 2 zoals de Diamond Games, waarbij we een voetbal met wat Swarovski juwelen erop geplakt mogen meenemen als we dat 3x op rij zouden winnen 😬? #gntwes #kaagent — Filip Batselé (@FBatsele) April 28, 2023

Eigenlijk zou de club de fans die er nu zijn super hard in de watten moeten leggen #gntwes — S |s| ofie 🌈 (@Ssofie_) April 28, 2023

Ik schaam me voor onze fans! Waar blijft het motto van onze club steunen in moeilijke tijden? Letterlijk meer lege plaatsen dan volle in dit mooie stadion! #GNTWES — Kyro🇧🇪 (@SierensKyro) April 28, 2023

De supporters lieten zich via de sociale media zeker horen. De ontgoocheling is ook bij hen duidelijk aangekomen.

De niet-Buffalo's reageren dan weer vinnig op de lege tribunes. Zij snappen niet dat de fans hun ploeg in de steek laten en geven ook venijnige steekjes.

4 doelpunten, mooie remonte, Tita tovenaar, trefzekere Gift… de afwezigen hebben ongelijk! #cobw #gntwes — Steven Robbens (@stevenrobbens) April 28, 2023

Volgens mij zit er in t Kuipke meer volk dan in dat van 'topclub' Gent...#GNTWES — Jarne (@mauvekemphaan) April 28, 2023

Dees is nu toch wel de ondergrens he #LaatUPloegMaarInDeSteek chapeau aan die gene die er wel zijn 👏👏👏 #ZijnEchteBuffalos 💯💯💯 #GNTWES https://t.co/XlMJop0Q8Q — Gilles Segers💜💪👊 (@SegersGilles) April 28, 2023

Misschien moeten gent en union van stadion wisselen… #gntwes — Mauveclaret (@LVlassela) April 28, 2023

Ook daarom verdiend Gent geen po1, tis po2 en al de supps zijn weg #GNTWES — ArneR11 (@arne_r11) April 28, 2023