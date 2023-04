Bekerwinst Antwerp heeft ook verstrekkende gevolgen voor Club Brugge, Gent, Standard & co

De play-offs zijn begonnen, de bekerfinale is gespeeld. En dus is er opnieuw heel wat meer duidelijkheid over een aantal zaken.

Antwerp heeft de Beker van België gewonnen door een 2-0 zege te boeken tegen KV Mechelen. En dat heeft zo zijn gevolgen. The Great Old is zo nu al zeker van de voorrondes voor de Europa League, waar ze inschuiven in de derde voorronde. © photonews Als ze de top-2 halen in de play-offs, dan mogen ze wel nog naar de voorrondes van de Champions League. Maar sowieso zijn ze nu al zeker van Europees voetbal. En dat heeft ook gevolgen voor de andere teams in play-off 1 en play-off 2. Geen barrage De vijf Europese tickets gaan zo sowieso naar de top-5 uit de rangschikking. En dat wil ook meteen zeggen dat er geen barragewedstrijd moet worden gespeeld. Zowel het nummer 4 uit play-off 1 als de winnaar van play-off 2 mogen dus de voorrondes van de Conference League in.