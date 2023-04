Ex-Antwerp doelman waarschuwt voor tactiek van Mechelen: "Zo kan je ook een finale winnen"

Wie pakt straks de beker mee naar huis? Analist en ex-Antwerp doelman Wim De Coninck ziet het goedkomen voor Antwerp.

Voor De Coninck is het duidelijk wie de favoriet is voor de bekerfinale: Antwerp. "Omdat ze in de competitie met 5-0 gewonnen hebben. En vooral omdat het bijzonder moeilijk is om tegen het team te scoren. Antwerp is de koning van de clean sheets", zegt hij bij Sporza.

De Coninck vindt het parcours van Antwerp dan ook mooier dan dat van KV Mechelen. In de vorige rondes schakelde Antwerp achtereenvolgens Anderlecht, Genk en Union uit. KV Mechelen rekende af met Seraing, Kortrijk en Zulte Waregem.

Mechelen deed vertrouwen op

"Alles wijst dus in de richting van Antwerp. Maar een bekerfinale blijft gevaarlijk. Vanuit een egelstelling kan je ook de finale winnen", waarschuwt De Coninck ook.

Want KV Mechelen herpakte zich de laatste twee weken na enkele pandoeringen. Tegen Gent speelde KVM gelijk, tegen Anderlecht won het zelfs. "Vooral de winst op Anderlecht zal een boost gegeven hebben", stelt De Coninck nog.