Mark van Bommel maakt opvallende keuze: "Je kunt consequent zijn, maar ik doe het niet"

Royal Antwerp FC speelt straks de bekerfinale tegen KV Mechelen. Mark van Bommel weet wie hij zal opstellen, wat er ook gebeurt.

Het is een verhaal dat altijd en overal te horen is. Een trainer moet consequent zijn, anders verliest hij de geloofwaardigheid tegenover zijn spelersgroep. Mark van Bommel is het daar niet mee eens, voor hem mag er al eens buiten de lijntjes gekleurd worden.

“Je kunt als coach wel consequent zijn, maar ik doe het niet. Ik ga een voorbeeld geven. Tijdens de eerste bespreking geef je krijtlijnen mee, ook over te laat komen. Maar ga je elke speler die niet op tijd is automatisch naast de basiself zetten? Wat doe je dan als je een finale speelt en je beste speler heeft zich overslapen?”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Vincent Janssen mag vandaag dus perfect te laten komen, als we Van Bommel zo bezig horen. “Zo is het. Ik ga wel met hem praten, maar… Ik reken ook een beetje op de spelersgroep. Is er een laatkomer, dan kunnen ze die via een achterdeurtje de kleedkamer in loodsen. Dan heb ik het niet gezien.”

Voor Van Bommel is het ook op die manier dat je een hecht blok creëert en zorgt voor een gevoel van verantwoordelijkheid.