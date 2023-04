Peter Verbeke wilde eerst deze ex-speler van Anderlecht aanstellen als technisch directeur

Anderlecht trok na falen van Peter Verbeke als CEO de Deen Jesper Fredberg aan. Maar Verbeke zelf had een andere technische directeur in gedachten.

Peter Verbeke kon tijdens het trainerschap van Vincent Kompany bij Anderlecht in alle stilte werken als sportief directeur. Maar toen Kompany vertrok bij Anderlecht en Verbeke ook nog CEO werd, liep het mis.

De job werd te zwaar voor Verbeke en hij zocht dan ook een nieuwe technische directeur. Besnik Hasi onthult nu in La Dernière Heure nu dat hij in oktober 2022 de vraag kreeg van Verbeke of hij die job wilde doen.

Hasi zou als technisch directeur interim-coach Robin Veldman moeten bijstaan. Maar Hasi deed een tegenvoorstel om zelf trainer te worden van Anderlecht tot het einde van het seizoen.

Dat werd geweigerd en betekende ook het einde van de piste van Hasi. De Bosniër speelde tussen 2000 en 2006 voor Anderlecht en was er ook trainer van 2014 tot 2016. Ervaring als technisch directeur had hij echter niet.

Uiteindelijk werd de Deen Jesper Fredberg aangesteld als CEO Sports bij Anderlecht in november en hij stelde de zijn landgenoot Brian Riemer aan als hoofdcoach van Anderlecht.