Cercle Brugge reageert als door een wesp gestoken na nieuw strafschopgeval

Ook tijdens Cercle Brugge - Standard was het weer 'raak' met de arbitrage. Cercle Brugge had heel graag een elfmeter gekregen, maar kreeg die niet.

Veel hadden we nog niet gezien, toen een kwartier voor tijd Canak en Siquet in duel gingen in de grote rechthoek.

Daarbij haalde de speler van Standard Siquet duidelijk onderuit. Verboomen greep echter niet in en ook de VAR kwam niet tussen in de zaak.

En Cercle Brugge had dit seizoen al wel vaker last van de arbitrage als het gaat over strafschopgevallen. "Ik heb het uit drie verschillende hoeken bekeken", aldus coach Muslic achteraf.

"En uit elke hoek is het duidelijk: 100% strafschop. Het is het verhaal van ons seizoen ... Ach, nu moeten we volgende week winnen van Westerlo om play-off 2 te redden."