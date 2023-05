"Voor altijd in ons hart": Zulte Waregem komt met dramatisch nieuws naar buiten

Zulte Waregem verloor op de slotspeeldag in eigen huis met 2-3 van Cercle Brugge en werd daardoor veroordeeld tot degradatie. In de nasleep van die match voltrok zich een veel groter drama.

Na de 2-3 nederlaag van Zulte Waregem tegen Cercle Brugge kwam een supporter zwaar ten val in de Elindus Arena.

De vrouw in kwestie werd uiteindelijk overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt, maar is ondertussen overleden.

Fatale val

Dat heeft Zulte Waregem in een officieel bericht laten weten via de sociale media. "Voor altijd in ons hart", klinkt het bij het bericht.

"Na de laatste competitiewedstrijd kwam een vrouw zwaar ten val in de Elindus Arena. Met spijt melden we het overlijden van deze supporter. We wensen de familie en vrienden veel sterkte in deze moeilijke tijden!"

Ook wij van Voetbalkrant.com willen graag ons medeleven betuigen en veel sterkte wensen aan familie en vrienden van de vrouw.