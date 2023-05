Club Brugge heeft een opvallend record beet na bekerwinst van Antwerp

Club Brugge kreeg vorig weekend nog een enorme opdoffer te verwerken na de nederlaag bij leider KRC Genk. De nederlaag was dan wel een spijtige zaak, maar Blauw-Zwart kreeg ook wel goed nieuws te horen.

Want door de bekerwinst van Antwerp zijn de Bruggelingen nu al zeker van Europees voetbal volgend seizoen. VTM-journalist Jarno Bertho weet dat de landskampioen daarmee aan een reeks van dertig opeenvolgende seizoenen zit dat het kan deelnemen aan voetbal in Europa.

Dit is de langst lopende streak van alle Belgische clubs in Europa en dit is wel iets om trots op te zijn. Blauw-Zwart ontbrak de laatste veertig jaar maar drie keer in Europa en dit biedt toch wel troost na de 3-1-nederlaag bij Genk.

De titel mag dan wel al gaan vliegen zijn, maar zo hebben de Bruggelingen toch iets om zich aan op te trekken. FCB speelt zijn volgende wedstrijd in de Play-offs tegen Union en kan nog scherprechter spelen in het titeldebat.