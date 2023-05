Cristiano Ronaldo krijgt het hard te verduren en analisten maken vrouwlief helemaal af

Cristiano Ronaldo is een icoon in het hedendaagse voetbal en kan dan ook rekenen op de nodige belangstelling van de media. Volgens bepaalde media zit er een aankomende relatiebreuk te komen voor de Portugese superster.

Overal ter wereld gonst het van de geruchten dat Ronaldo 'zijn' Georgina zou beu zijn. Volgens de pers gaat het niet goed in hun relatie en dit zou komen doordat de vrouw van de aanvaller er een 'koele' relatie op na houdt met de moeder van de 38-jarige speler.

In een Portugese televisieshow werd er uitgebreid gesproken over de relatie van het icoon. "Zij denkt dat ze op gelijke hoogte staat met hem. Ze doet nauwelijks anders dan shoppen met zijn geld", werd verteld door de gasten in de show.

Op instagram plaatste de Portugees ondertussen een bericht om alle roddels de kop in te drukken door een foto te plaatsen met het onderschrift 'Cheers to love'. De aanvaller laat het alleszinds niet aan zijn hart komen want de spits was op de vorige speeldag weer belangrijk voor zijn club Al-Nassr met een doelpunt.